Após cinco horas, trânsito é liberado em ladeira de Campinas de Pirajá

Por volta das 10h da manha desta sexta-feira (5), a via principal que liga os bairros de Campinas e Lobato foi liberada após um caminhão ficar preso no meio da ladeira. O acesso ficou intertidado por cinco horas.

Com o auxílio de um guincho, as equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e da Defesa Civil de Salvador (Cidesal), finalizaram a remoção do veículo que interditou a pista desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com o engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) Antônio Figueiredo, uma inspeção foi realizada na residência que foi atingida pelo baú do caminhão, mas não foi constatado danos estruturais ao imóvel.

"Foi feita uma avaliação do imóvel após a retirada do veículo e constatamos que não houve danos estruturais na residência, apenas algumas telhas que foram quebradas, mas nada que causasse risco à família. A casa está liberada e a família pode retirar para seu lar seguramente", garantiu.

O motorista do caminhão, Amauri Paulino, contou com a ajuda e apoio dos moradores para sair do apuro que se meteu ao descer a ladeira sem saber dos riscos que corria. Para ele, a ajuda das pessoas foi de extrema importância pois ele não sabia onde estava.

"Eu vim de Santa Catarina e não sabia como chegar no local para carregar o caminhão. Pedi uma informação lá na BR, mandaram eu vir por aqui que chegaria mais rápido. Não havia placa de sinalização se podia entrar veículos desse porte ou não. Quando desci e vi que tinha uma curva na ladeira, não tinha como voltar mais, fiquei preso. Por sorte o baú estava vazio, eu iria carregar com isopor para levar para Recife. Tomei um susto, tive que parar e esperar, não sabia o que fazer. Os moradores me ajudaram bastante, ligaram para os órgãos que poderiam ajudar", contou.

Amauri contou com a ajuda não só dos moradores, mas também de outros motoristas que passavam no local. O também caminhoneiro Marcelo Leite, 42, estava indo na mesma direção que Amauri, quando viu o veículo do colega parar no meio da ladeira. Rapidamente ele desceu para ir ajudar o colega de profissão.

"Eu estava descarregando numa rua na parte de cima da ladeira. Quando vi na TV onde eu estava que ele tinha parado na ladeira. Vim ver do que se tratava e me coloquei à disposição para dar um apoio ao amigo", disse.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier