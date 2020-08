Após cirurgia de hérnia, Divaldo Franco retorna à capital nesta quarta (12)

O médium e orador espírita Divaldo Franco tem retorno previsto para Salvador nesta quarta-feira (12). Nesta segunda-feira (10), ele passou por uma revisão pós-cirúrgica, ainda em São Paulo, e se encontra bem. As informações são do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho.

Divaldo recebeu alta na segunda-feira (3) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para corrigir três hérnias de disco no dia 29 de julho. O médium tem feito exercícios de fisioterapia para ajudar na recuperação e agradece as orações e os votos de saúde e paz que recebeu durante a internação.

Em maio deste ano, na véspera de seu aniversário, Divaldo Franco lançou o livro Vidas Vazias, uma de suas 250 obras.