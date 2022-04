Após cirurgia na cabeça, ex-BBB Rodrigo permanece sedado na UTI

O ex-BBB Rodrigo Mussi continua internado na UTI do Hospital das Clínicas após passar por uma cirurgia na cabeça. Ele sofreu um grave acidente de carro, na madrugada dessa quinta-feira (31).

Por meio de nota, a assessoria de Mussi informou que ele está sedado. "Rodrigo Mussi permanece em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações. Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clínicas e está sedado."

O último boletim do estado de saúde dele foi divulgado às 23h dessa quinta.

As visitas ao ex-BBB no hospital estão suspensas. Ele está sendo acompanhado por amigos e familiares. "Pedimos a gentileza de respeitarem esse momento, não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos! Amigos podem ajudar nesse momento orando e jogando energias positivas para o Rodrigo", diz nota divulgada pela equipe do ex-BBB nas redes sociais.

O acidente

O acidente aconteceu na madrugada, na Marginal Pinheiros, quando o motorista por aplicativo cochilou e bateu em um caminhão carregado com soja.

Segundo o Bom Dia SP, Rodrigo estava no banco de trás do veículo e não usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele foi arremessado para frente do carro. Rodrigo foi socorrido inconsciente para o Hospital de Clínicas. No local do acidente, a polícia informou ao repórter do Hora1 que o passageiro teve fraturas múltiplas, traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave.

"A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP. Kaique estava com cinto e não se machucou.

Na noite desta quarta-feira (30), o ex-BBB esteve no estádio do Morumbi para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. No Instagram, ele comemorou a vitória time por 3x1 ao lado do também ex-BBB Guilherme Napolitano.