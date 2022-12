Após cirurgia na garganta, Lula corta bebida e poupa a voz em agendas

Desde que foi submetido a uma cirurgia na garganta, o presidente eleito, Lula (PT), precisou alterar alguns hábitos e sua rotina de reuniões. O petista tem falado menos e cortou o consumo de bebida alcóolica, segundo interlocutores.

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade/SP), que participou de agenda com o petista nesta terça-feira (6), contou que a esposa do político, a socióloga Janja, tem monitorado e cobrado do esposo que fale menos para poupar a voz.

Em entrevista, o presidente eleito falou sobre o andamento de sua recuperação após a cirurgia em suas cordas vocais, na semana passada.

“Acho que tá boa a garganta. Eu tenho feito teste. Hoje mesmo eu falei pelo zoom com minha fonoaudióloga e ela diz que a garganta tá melhorando. Tem pessoas que fizeram a mesma cirurgia e ficaram um mês sem falar. Eu não fiquei um dia sem falar”, afirmou.

Lula se submeteu no dia 20 de novembro no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a uma cirurgia para a retirada de uma leucoplasia (lesão) nas cordas vocais. O procedimento durou 40 minutos e foi supervisionado por dois cirurgiões.

A leucoplasia é o desenvolvimento de manchas ou placas brancas principalmente nas pregas vocais, mas também podem aparecer na região da laringe. Essas lesões são consideradas pré-malignas. No entanto, a evolução para um câncer ocorre em menos de 20% dos casos.