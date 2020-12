Após cirurgia plástica, Ivete Sangalo terá alta nesta quarta-feira (2)

Foto: Rafa Mattei/Divulgação

A cantora baiana Ivete Sangalo deu entrada, segunda-feira (30), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para trocar as próteses de silicone que possui há alguns anos. Na ocasião, a artista esteve acompanhada pelo fiel escudeiro Dito Espinheira.

A artista, que fará parte do Réveillon online da capital baiana, terá alta ainda nesta quarta-feira (2). A previsão é que ela retorne para Praia do Forte, onde está passando a quarentena com a família, na próxima sexta-feira (4).

