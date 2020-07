Após classificar no Nordestão, Bahia encara Jacuipense no Baiano

Desde que o futebol foi retomado durante a pandemia do coronavírus, os dias do Bahia têm sido de decisões. E, depois de se classificar na Copa do Nordeste, nesta quinta-feira (30) o tricolor tem mais uma, contra o Jacuipense, às 17h30, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. É o jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. A volta é domingo (2), em Pituaçu.

Em meio à maratona de jogos que vem enfrentando por Copa do Nordeste e Baianão, o time tem a missão de chegar até a final para manter viva a chance do tricampeonato, o que não acontece desde o final da década de 1980, quando conquistou as taças em 1986, 87 e 88.

Maior vencedor do estadual, com 48 títulos, o Bahia é considerado favorito para ficar com a taça da atual edição, ainda mais em um mata-mata sem a presença do Vitória - a outra semifinal envolve Juazeirense e Atlético.

No entanto, o adversário requer valor. O Esquadrão encara pela frente um Jacuipense motivado. O time do interior chega à semifinal da competição pela primeira vez e tem motivos de sobra para comemorar o feito.

Fundado em 1965, o Leão do Sisal voltou a disputar a elite do futebol baiano em 2013 e, em 2020, vive o melhor momento de sua história. Confirmado na Série C nacional após conquistar o acesso na temporada passada, o time grená busca agora a classificação inédita para a final, que garantiria também um lugar na Copa do Brasil 2021.

Durante a primeira fase, o Jacupa chegou a liderar o estadual. O embate com o tricolor terminou empatado por 1x1 em Pituaçu. O jogo ocorreu antes do início da pandemia do novo coronavírus e o Esquadrão ainda atuava com o time de aspirantes, que era treinado por Dado Cavalcanti.

Marco Antônio com covid

Assim como tem acontecido desde que as competições foram retomadas, o Bahia entra em campo hoje com uma mescla dos jogadores que são reservas da equipe que disputa o Nordestão e remanescentes do time sub-23.

Mas o técnico Roger Machado pode ter um problema grande. O meia-atacante Marco Antônio testou positivo para coronavírus nos exames realizados pela CBF antes do jogo de ontem, contra o Confiança, pela semifinal da Copa do Nordeste. O jogador vai passar por novo exame. Caso volte a apresentar resultado positivo, continuará fora de combate.

Marco Antônio foi destaque do tricolor no fim de semana, pela última rodada da fase classificatória, ao marcar os dois gols que garantiram o triunfo sobre o Fluminense de Feira por 2x0.

Do outro lado, o Jacuipense conta com velhos conhecidos do tricolor. Fazem parte do elenco o lateral Paulinho, os meias Danilo Rios e Rafael Bastos e o atacante Elias.

Prováveis escalações:

Jacuipense: Luan, Lucas, Matheus, Railon e Vicente; Raniele, Flávio, Eudair e Mauri; Thiaguinho e Elias. Técnico: Jonilson Veloso

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Wanderson, Ernando e Zeca; Elton, Jadson e Daniel; Fessin, Saldanha e Alesson. Técnico: Roger Machado