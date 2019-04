Após confusão entre ex e atual, Belo admite que traiu Viviane

O cantor Belo falou pela primeira vez sobre a confusão entre a ex Viviane Araújo e a atual mulher, Gracyanne Barbosa, que têm trocado farpas via imprensa recentemente, reacendendo uma polêmica que parece não ter fim. Ele também admitiu que traiu Viviane e pediu desculpas. Para a coluna de Léo Dias, no Uol, o artista criticou Viviane, dizendo que indiretas são deselegantes. "Não entendo. É muito deselegante. Eu nunca fiz nenhum mal a ela, e se fiz, foi lá atrás, a gente já botou um ponto final no relacionamento", afirmou.

Na última terça, Viviane publicou um vídeo no Instagram cantando a música "Qualidade de Vida", de Simone e Simaria com Ludmilla. A letra: "Ex é ex, Passado é passado, E quem não gostou, Vai pra casa do c...". Na legenda, ela diz que é uma "homenagem às coleguinhas", apelido da dupla sertaneja, mas os seguidores entederam de outra maneira.

Belo, que está na Irlanda, lembrou que seu relacionamento com Viviane continuou mesmo ele estando preso. "Eu acho que a forma de agradecimento que eu tenho pelo que ela fez por mim, eu já fiz, dela estar do meu lado no momento mais difícil que eu passei na minha vida, mas isso não tem a ver com relacionamento, são coisas distintas", diz.

Viviane também apareceu em vídeos cantando músicas de Belo da época do Soweto, o que irritou Gracyanne. "Eu acho que as músicas ela tem direito de cantar, é até legal, isso é bom pra mim, ela é uma pessoa pública, uma pessoa sensacional, mas esse negócio do Carnaval foi uma coisa muito complicada, porque a Gracyanne teceu um elogio a ela. A Gracyanne nunca fez nada para a Viviane, ela não tem nada a ver com o nosso término, ela chegou na minha vida muito depois", afirma. A ex respondeu a Gracyanne, na época, que "quem bate esquece, mas quem apanha, não".

Para completar, ele confirmou que traiu Viviane, mas não com Gracyanne, e se desculpou pelo passado. "Eu não posso afirmar isso, porque eu estava vivendo um momento complicado na minha vida. O que eu posso dizer é que nós não somos santos nessa relação", diz, afirmando que deseja que a ex seja feliz.