Após contato com infectado, jovem de 26 anos é diagnosticada com coronavírus em Feira

Uma jovem de 26 anos foi diagnosticada com coronavírus em Feira de Santana. Segundo informações da prefeitura da cidade, a jovem chegou de Salvador há 13 dias e está em isolamento.

A paciente teve contato com um caso suspeito de Covid-19 em uma unidade de saúde de Salvador. Ela veio do Piauí para a Bahia. Depois de passou um período em Salvador, ela chegou a Feira de Santana no dia 17 de março.

A Vigilância Epidemiológica está monitorando e realizando a coleta de todos os possíveis contatos desta paciente em Feira de Santana.

As secretarias Estadual e Municipal de Saúde ainda vão definir se este novo caso vai ser contabilizado nas estatísticas da capital ou de Feira.