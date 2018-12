Após conversa com perfil de Beyoncé, rapper fará show em Salvador

Baco Exu do Blues já tem data para trazer, para Salvador, o show do badalado disco Bluesman.

Baco Exu do Blues estará no Festival Sangue Novo

(Foto: Daryan Dornelles/Divulgação)

Para quem não sabe, após lançar o álbum, o rapper baiano recebeu uma mensagem direct, pelo Instagram, de nada menos que o perfil oficial de Beyoncé. Ele não chegou a revelar, até hoje, o que foi dito - mas é bom lembrar que uma das músicas ali presentes se chama Me Desculpa Jay-Z, citando o marido da estrela mundial.

Seja lá qual tenha sido a conversa entre os dois, é certo que Baco cantará o hit no Festival Sangue Novo. O ‘Kanye West da Bahia’ se apresenta no dia 26 de janeiro de 2019, a partir das 16h, no Porto Salvador Eventos (Avenida da França, 393, Comércio).

Rapper cantará no dia 26 de janeiro de 2019

(Foto: Daryan Dornelles/Divulgação)

Além do artista, o line-up já tem confirmados os cantores Otto e Duda Beat, o Duo Bayo e o rapper Hiran. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

Aliás...

Não foi somente com o perfil de Beyoncé que o baiano interagiu, no Instagram: também houve uma conversa com a cantora inglesa Jorja Smith, que possui 1,7 milhão de seguidores na rede social.

O print que comprova a interação entre Baco e Beyoncé, além de Jorja

(Foto: Reprodução)

O disco que levou a tudo isso, Bluesman, inclusive, foi indicado ao Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Todas as suas canções estarão presentes no repertório do Sangue Novo, além das faixas do primeiro álbum de Baco, batizado de Exu do Blues.

No espetáculo, o artista estará acompanhado do rapper Shan Luango e do DJ BBzão, do guitarrista Ricardo Caian e das backing vocals Bibi Caetano e Aisha Valdoni. O Festival tem curadoria de Hagamenon Brito, crítico musical e editor do CORREIO, e coordenação geral da produtora cultural Fernanda Bezerra.

Galeria no Sul da Bahia

Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul da Bahia, ganhará um novíssimo espaço de arte contemporânea. No próximo dia 29, será inaugurada a Galeria Visigalli, sob o comando do italiano Stefano Visigalli.

O mural criado por Roney: em Santa Cruz Cabrália

(Foto: Divulgação)

Para a estreia do lugar foi escolhida a exposição Roney George - Desenho e Pintura, com trabalhos do baiano e curadoria do português António Trindade.

Cerca de 30 obras estarão presentes, de diversos tamanhos e feitas em diferentes períodos da carreira de Roney. “Como uma intervenção na própria parede do local, da série Urubus Passeiam”, adianta o artista. A partir desse mural, inclusive, é que a mostra se desenrola.

Mas nada de painel permanente: assim como o resto do projeto, ele ficará em cartaz até o dia 20 de janeiro. Durante esse período, a ideia é que também rolem alguns bate-papos no local.

Nascido em Itapetinga, Roney já expôs em vários estados do Brasil, além de países como Holanda, França, África do Sul e Estados Unidos.

Drinks poderosos

Rodolfo Bob será o responsável por assinar a carta de drinks do Sagaz Assador. O restaurante - que fica na Rua João Gomes, 148, Rio Vermelho - acaba de passar por uma repaginada em seu conceito, e será inaugurado, oficialmente, nesta terça-feira (18).

Rodolfo Bob: bebidas do Sagaz Assador terão ingredientes locais

(Foto: Tales Hidequi/Divulgação)

Trabalhando na área desde 2000, Rodolfo é referência como consultor e instrutor de mixologia. É ele o comandante do bar do Axado, em São Paulo, premiado pela revista Prazeres da Mesa entre as casas brasileiras com as Melhores Cartas de Bebidas de 2018.

Em Salvador, Rodolfo promete valorizar ingredientes locais, como frutas típicas da Bahia e da estação. E, assim, criar uma variedade com identidade forte e única.

Sistema de entrega diferente

Sabe aqueles armários de escola - tipo os de filmes de colégio americanos? Pois, em breve, você poderá comprar online e retirar seu item em um deles. O sistema de entrega - que já é popular nos Estados Unidos e na Europa - será implantado em Salvador pela Imagina Só - Presentes Criativos.

A ideia é evitar atrasos no recebimento, além de reduzir os custos de frete. Após o pagamento, o cliente ganhará uma senha. Basta ir a um desses lockers retirar seu objeto - eles ficarão instalados, a partir deste mês, no estacionamento F do Shopping da Bahia.

Inicialmente, serão só para produtos adquiridos no site da Imagina Só, mas o objetivo de Cristian Costa, proprietário da loja, é que o serviço seja ampliado para papelarias, farmácias e até cartórios.

Da praia ao rolé

Já estão disponíveis, nas três lojas da The Finds (Rio Vermelho, Praia do Flamengo e Vilas do Atlântico), as peças da collab com a Mahina. São quatro conjuntos de biquínis e dois modelos de maiôs.

Dois dos looks da collab: The Finds + Mahina

(Foto: Marcella Figueiredo e Lucas Araponga/Divulgação)

“Eles dão para usar de formas diferentes - por exemplo, tem opção dupla face, com outra estampa do lado oposto; e com alça removível, que se transforma em tomara que caia. Sem contar que podem virar top e body - você mistura com saias longas e shorts, por exemplo, e vai da praia ao rolé”, diz Carolina Castro, sócia da The Finds.