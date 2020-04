Após coronavírus, empresas são forçadas a se modernizar e a investir no online

Gercino Coelho Filho (divulgação)

É impossível, neste momento, estimar quando a pandemia do novo coronavírus será domada e quando o país começará a sair da paralisia do isolamento social. Por isso, empresas de todos os portes estão se modernizando e investindo em serviços online, para garantir a sobrevivência dos seus negócios.

É o caso do Grupo GNC, que possui concessionárias em diversos estados, como Bahia, Minas Gerais, Pará e Ceará. “Já vínhamos apostando, desde 2015, em uma plataforma online estruturada que chamamos de GNC Online, com ampla captação de leads através do Google e Facebook Ads, além de parceria com sites como o Alô Alô Bahia. Essa estratégia nos permitiu sair na frente, e com a crise da Covid-19, o que fizemos foi integrar nossa plataforma com o sistema delivery. A ação nos permitiu estar com um faturamento acima da média atual do mercado”, nos disse o diretor executivo do grupo, o empresário Gercino Coelho Filho.

“Já estamos também nos planejando para o cenário pós-pandemia para ter a melhor estrutura possível para atender nosso cliente com excelência para o que chamamos de ‘novo normal’. Olhamos muito os números da China, que nos mostram um fortalecimento ainda maior das mídias digitais, assim como de 79% dos consumidores optando pela manutenção do sistema de entrega delivery, mesmo após a liberação do comércio presencial”. Perguntando sobre qual é o principal desafio de sua gestão, Gercino garante: “preservar ao máximo os empregos dos nossos colaboradores”.

Criação de Manoelo Blanhik

Para Entreter

O designer de sapatos espanhol Manolo Blahnik disponibilizou em seu site um livro de colorir com suas criações mais icônicas, que pode ser baixado gratuitamente. A ideia do estilista é entreter seus clientes nesta quarentena. A iniciativa faz parte do projeto Smile, lançado pela marca no ano passado em apoio à Fundação Inglesa de Saúde Mental.

Linha de montagem da Reconflex (divulgação)

Doação

A indústria de colchões Reconflex, que possui sede localizada em Santo Antônio de Jesus (BA) e filial em Caruaru (PE), também entrou no combate à Covid-19. A empresa está doando 5 mil máscaras em TNT: duas mil para a Prefeitura de Santo Antônio e três mil para a Prefeitura de Salvador.

“O nosso objetivo é contribuir para a prevenção. O momento requer colaboração e união de todos”, nos disse uma das acionistas, Thayse Mendonça.

Carlos Rodeiro (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

#VaiPassar

Se você gosta de peças com significados especiais, vai amar o novo colar que está à venda nas plataformas digitais da joalheria Carlos Rodeiro. A corrente, que possui um pingente com a #VaiPassar, em alusão ao momento de pandemia do novo coronavírus, custa a partir de R$580, em sua versão em prata. Rodeiro garante que o valor pode ser arrecadado em até 10 vezes e que parte da renda será destinada para ações de combate à Covid-19.

Hora de agir

Entre os dias 27 de abril e 1º de maio, será realizado o evento online Se- mana da Transformação Digital, que produzirá conteúdos exclusivos para micro e pequenos empreendedores supe- rarem problemas em momentos de crise, mostrando como agir para garantir a sobrevivência num cenário de incertezas e de economia desacelerada. Uma das palestrantes será a baiana Monique Evelle. Reconhecida pela Forbes como “30 under 30” e autora do livro Empreendedorismo Feminino: O- lhar estratégico sem romantismo, Evelle é idealizadora do Desabafo Social, laboratório de tecnologias sociais e sócia da SHARP, hub de inteligência cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site semanatd.com.

Recuperação judicial

O grupo Odebrecht só conseguirá colocar seu plano de recuperação judicial em votação no dia 22 de abril, para que os credores tenham tempo de entender o plano e de se preparar para a realização do encontro online. Será a primeira assembleia geral de credores realizada totalmente de forma virtual.

Reinvenção

Ao longo dos seus 39 anos de existência, o restaurante Di Liana nunca parou de se reinventar. Além do tradicional delivery de pratos quentes, o Di Liana acaba de lançar também o delivery de pratos prontos ultracongelados produzidos de forma artesanal. O Di Liana, localizado em Ondina, está atendendo apenas para delivery e produção de congelados, todos os dias no almoço e jantar.

Lista reduzida

A Forbes divulgou na terça-feira o ranking dos Bilionários do Mundo 2020. De acordo com a publicação, o número de brasileiros no clube dos sete dígitos caiu de 58 para 45 – pouco acima dos 42 registrados em 2018 e bem abaixo do recorde de 65 de 2014. A desvalorização do real é apontada como a principal causa para se ter essa queda observada na lista atual. Assim como aconteceu no ano passado, Joseph Safra é o brasileiro mais rico, com patrimônio avaliado em US$ 19,9 bilhões.