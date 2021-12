Após criticar o BBB, Ícaro Silva comemora cancelamento nas redes sociais: 'amei'

O ator e músico Ícaro Silva, de 34 anos, que esteve na novela Verdades Secretas II, da Rede Globo, arrumou mais treta nas redes sociais. Dessa vez, com usuários do Twitter e diz que está gostando do "cancelamento". Na última segunda-feira (20), Ícaro fez um post em sua conta oficial do Twitter comentando o boato de que seria convidado para o Big Brother Brasil (BBB) de 2022.

"Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", afirmou o ator. Na sequência, a postagem foi apagada.

Depois da polêmica, Ícaro Silva fez novos tuites mostrando que está curtindo o momento.

"Gente, eu tô muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não tô topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão", publica o ator global no Twitter que ainda usou uma frase conhecida na Internet "Brazil, I'm devastated', que foi usada por Lady Gaga quando cancelou show no Brasil.

Foto: Reprodução





Ele ainda comemorou o aumento do engajamento:

"Mano, QUE LINDO! O ódio da juventude tuiteira tá engajando minhas publis como nunca antes, aaaaaaahhh!!! Mais de 100 mil visualizações nos meus Stories de Mastercard e não tem nem 24 horas. Haters, eu AMO VCS", comenta Ícaro em tuite compartilhado nesta terça (21/12) e que já foi apagado.

Como se poderia imaginar, o ator e músico recebeu inúmeros comentários de seguidores do twitter.

Entenda o caso

O ator Ícaro Silva negou veementemente os boatos de que seria um dos participantes do Big Brother Brasil 22. O artista, que recentemente esteve em 'Verdades Secretas 2', foi além e chamou o reality show mais famoso da Globo de "entretenimento medíocre".

"Respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic [história inventada] absurda de que eu cogitaria ir para o Big 'Boster' Brasil", escreveu ele no Twitter. No entanto, o artista apagou a postagem após a repercussão negativa.

Diante do posicionamento do ator, internautas criticaram o "entretenimento intelectual" de Ícaro e citaram trabalhos dele que consideram medíocres, como Malhação, TV Globinho (2000-2015), Show dos Famosos e Verdades Secretas 2.