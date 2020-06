Após críticas, Globonews coloca negros para discutir racismo

Às vezes algo esperado, e até óbvio, faz a diferença. Por exemplo: após nove dias de manifestações anti-racistas no mundo inteiro, pela primeira vez a Globonews foi sensata e colocou negros para discutir o racismo.

Até então nos programas da emissora que discutiam o tema a regra era que a bancada fosse ocupada por brancos, o que gerou diversas críticas nas redes sociais. Isso mudou no programa "Em Pauta", desta quarta-feira (3), quando todos os jornalistas reunidos eram negros.

O apresentador da edição, Marcelo Gomes, admitiu o erro ao vivo e passou o comando para o jornalista Heraldo Pereira. A bancada foi composta também por Zileide Silva, Flávia Oliveira, Maju Coutinho, Aline Midlej e Lilian Ribeiro.

Além disso, Heraldo anunciou que, a partir desta quarta (3/6), mais duas jornalistas farão parte do time fixo da emissora. Zileide Silva e Flávia Oliveira vão compôr a equipe do Em Pauta e do Jornal das 10h.