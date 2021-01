Após críticas, perfil de Karol Conká nas redes sociais pede desculpas aos nordestinos

Um comentário da cantora Karol Conká sobre a forma de se expressar da paraibana Juliette, no BBB 21, rendeu críticas à rapper. Nas redes sociais, muitos internautas consideraram a postura de Conká preconceituosa. "Eu sou de Curitiba, tenho muita educação para falar com as pessoas", disse a cantora. "Me disseram que lá na terra dessa pessoal é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha", disse em uma conversa com Thaís Braz e Sarah Andrade, se referindo ao tom de voz alto e ao fato de Juliette tocar nas pessoas.

A fala da cantora foi alvo de crítica até entre os famosos, entraram na discussão. 'Pois eu sou do Piauí e muito bem educado', respondeu Whindersson Nunes. Já o cantor Wesley Safadão comentou 'Tenho muito orgulho do meu Nordeste'. A ex-BBB Elana também se manifestou: 'Xenofobia não passa de falta de educação e da necessidade de umas boas aulas de geografia. Sou piauiense e fui muito bem educada. Brasil'.

Diante da polêmica, o perfil de Karol Conká nas redes sociais diviulgou um comunicado onde admite o erro na fala da cantora e pede desculpas aos nordestinos. "Acreditamos que algumas colocações acabam tendo deslizes quandos nos expressamos sem o devido cuidado e julgamento. [...]Seu uso foi equivocado, e mostra que é necessária reflexão sobre falas aparentemente despretensiosas que podem carregar, de maneira aparentemente inocente, xenofobia e outros tipos de discriminação. [...] Por isso viemos aqui, pedir desculpas a todos os cidadãos do Nordeste por uso errado do termo "educação". Tenha certeza que a Karol, aqui fora, também irá se desculpar, com profundo arrependimento", disse o comunicado.