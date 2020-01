Após deboche de Anitta, baiana do BBB20 é defendida por noivo: 'Limpa bem o chão'

Jonas Sulzbach, ex-brother da edição 12, saiu em defesa da noiva, a baiana Mari Gonzalez, após Anitta debochar da ex-panicat. Na expectativa de ver a amada confinada, ele foi às redes sociais rebater os comentários da funkeira carioca.

“Uma curiosidade sobre a Mari: a bichinha cozinha muito bem. Sabe aquela comida que dá gosto de comer? Com tempero, aquela coisa deliciosa. Normalmente, ela cozinha, eu lavo a louça, mas muitas vezes ela lava a louça”, comentou.

“E outra curiosidade: ela limpa muito bem o chão! Como varre, como passa um pano. Fica tão limpo o chão, que dá para comer comida no chão, de tão limpo que fica. Fora isso, faz tanta coisa bem”, acrescentou Jonas.

A defesa aconteceu após Anitta gravar um vídeo falando sobre o BBB e debochar dos confinados que fazem parte do grupo Camarote - com os brothers convidados – questionando quem faria os trabalhos domésticos no reality show.

“Estava conversando aqui com a Nanda e ela começou a me atualizar sobre o BBB, me falou que entrou um pessoal famoso, não sei o quê... só consigo pensar uma coisa: quem vai lavar a louça? Quem vai varrer o chão? Quem vai fazer a comida?”, disparou a cantora.