Após decisão inédita do TSE, Jacobina reconta votos para vereador e advogado comenta: ‘Conquista da democracia’

A Câmara Municipal de Jacobina passará por recontagem de votos, após o TSE, em decisão inédita, anular os votos recebidos pelo PP por conta de candidaturas-laranja. Para o advogado da ação, Neomar Filho, a decisão é história e já tem servido de base para outros julgados.

“No dia de hoje Jacobina entra para a história. Por consequência de decisão inédita do Tribunal Superior Eleitoral sobre fraude com candidaturas laranja, a primeira na Bahia e que já serve de precedente para outros casos, a 46ª Zona Eleitoral acabou de proceder com a retotalização dos votos das eleições de 2020. O PP teve os votos anulados e perdeu uma vaga na Câmara Municipal. Com esse novo cálculo, o nosso cliente, Almir Lima, que será diplomado e empossado vereador da cidade. Sinto-me realizado por essa conquista em favor da democracia”.