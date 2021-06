Após deixar delegacia, prefeito de São Gonçalo dos Campos critica PM: 'truculenta'

O prefeito de São Gonçalo dos Campos Tarcísio Pedreira se manifestou após ter sido preso pela Polícia Militar, depois de uma confusão em um evento com mini trio elétrico promovido pela prefeitura. O evento, chamado de Forró itinerante, estava previsto para acontecer do dia 22 ao dia 26 de junho. Artistas locais se apresentariam em cima do equipamento, circulando pelas ruas da cidade. A Polícia Militar impediu a ação.



A confusão terminou com a condução do motorista do veículo, do prefeito e de um advogado, que se apresentou como irmão do prefeito, para o Complexo de Delegacias de Feira de Santana.



Os três deixaram a delegacia no final da noite de quinta-feira (24), após pagamento de fiança. O prefeito gravou um vídeo onde voltou a criticar a ação da PM. Mais tarde em suas redes sociais ele divulgou um outro vídeo onde critica a ação policial e alfineta o governador Rui Costa.



"(O que aconteceu foi) um ato total de desproporcionalidade sobre algo que estava acontecendo com músicos no carro de som, sem aglomeração. Da mesma forma que tivemos ano passado. As imagens mostram. 1h40 minutos, levando alegria. Gostaria de entender a desproporcionalidade da ação da Polícia Militar, que chegou de forma truculenta não sei por que razão", criticou.



De acordo com o prefeito, as medidas restritivas da cidade têm sido mais duras do que a do Governo do Estado, o que demonstraria sua preocupação com a pandemia.



"O município tem sido mais restritivo do que o Governo do Estado. Permitimos a manifestação artística de um sanfoneiro. Durante 1h40 minutos acompanhamos o evento para que não houvesse aglomeração. A aglomeração foi gerada pela Polícia Militar, que de forma arbitrária interrompeu o evento e conduziu o motorista simplesmente por estar sem sua habilitação".



Em outro vídeo, o prefeito mostrou trechos da apresentação do sanfoneiro e questionou o governador do estado. "Olha a aglomeração que estávamos fazendo Rui Costa".



Em entrevista à TV Bahia, o major Wellington Borges, da Polícia Militar, responsável pela ação, disse que Tarcísio Pedreira desrespeitou as leis ao descumprir o decreto estadual que impede a promoção de festas juninas. Ainda segundo o policial, o prefeito foi detido pelo crime de desacato.



Já o motorista dirigiria o mini trio sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo apresentava irregularidades.Ainda segundo o major, o prefeito lesionou um capitão da PM que atuou na ocorrência.



"Eu fui informado, e me desloquei para lá. Tentei negociar com ele (Tarcísio), falar com o vice-prefeito para que fosse tentar amenizar a situação e não tive sucesso. Depois de esgotar as situações, a gente isolou o local e começou a fazer a condução do motorista que estava preso. Aí o prefeito cometeu mais dois crimes: de desobediência e, quando foi dada a voz de prisão a ele, cometeu o crime de resistência”, disse o policial.



O prefeito deve responder pelos crimes de desacato, desobediência e resistência, enquanto o motorista por desobediência e por dirigir sem habilitação. Já o advogado vai responder por desacato.