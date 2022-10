Após deixar herança para funcionários, apartamento de Jô Soares sai do testamento

O apresentador Jô Soares morreu no dia 5 de agosto, mas sua herança ainda está em pauta. Depois que o testamento veio à público, onde informa que sua herança será dividida entre funcionários e a ex-esposa, agora o apartamento de luxo que fica localizado em São Paulo, entrou no assunto.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o imóvel duplex luxuoso, que fica no bairro de Higienópolis, não entrou no documento porque não pertence ao ex-apresentador, e sim, à ex-esposa, Flávia Pedras, que virou dona do apartamento em 2017.

Com isso, a casa não poderá ser dividida entre os funcionários fiéis que ficaram com Jô Soares durante todos esses anos. O imóvel foi comprado em 10 de dezembro de 1990, pelo valor de 27.927.000 cruzeiros reais.

Dois meses antes de morrer, o ator tinha mudado cláusulas do testamento para incluir parte dos seus funcionários, além de Flávia, que apareceu no inventário como dona de obras de arte e parte da fortuna em dinheiro. O valor do apartamento, que ele tinha transformado em duplex, está avaliado em R$ 7,3 milhões cada.