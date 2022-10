Após demissão de Enderson, Bahia anuncia Eduardo Barroca como treinador

Menos de 24 horas depois de demitir o técnico Enderson Moreira, o Bahia já tem um novo treinador. Neste domingo (2), o Esquadrão anunciou a chegada de Eduardo Barroca. O treinador tem a missão de conduzir o clube à Série A do Brasileirão nas últimas seis rodadas da Série B.

Eduardo Barroca volta ao Bahia praticamente 10 anos depois da primeira passagem. Entre 2011 e 2013, ele foi auxiliar técnico. O último clube do treinador foi o Avaí, na primeira divisão deste ano – foi demitido em setembro.

O contrato de Eduardo Barroca com o Bahia é válido até o fim da Série B. Ele assume o time na terceira colocação, com 52 pontos, mas sob a pressão de quatro jogos sem vencer.

Barroca se juntará à delegação tricolor em Campinas-SP, onde o time faz a preparação para o confronto com o Novorizontino, terça-feira (4), em Novo Horizonte, no interior paulista. A partida marcará a estreia do treinador.