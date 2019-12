Após demissão, homem invade empresa e mata duas mulheres em São Paulo

Um ex-funcionário entrou armado com um revólver e uma faca em uma empresa no bairro da Saúde, em São Paulo, e matou duas colegas de trabalho, na tarde da sexta-feira (20). Depois, o assassino foi baleado pela Polícia Militar e morreu no hospital no fim da noite.

Segundo a PM, o atirador, que não teve identidade revelada, tinha sido demitido ontem à tarde da empresa, que é da área da informática.

Por volta das 17h20, ele entrou no local, na Rua Luís Goís. Primeiro, atirou em uma mulher em uma sala no segundo andar. Depois, foi para outra sala e degolou uma segunda mulher. Ainda é investigado o tipo de relação do suspeito com as vítimas.

A PM foi chamada ao local, trocou tiros e baleou o suspeito, que foi levado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A bala entrou na região da axila. O suspeito morreu horas depois na unidade médica.

De acordo com o G1 SP, o suspeito trabalhava duas vezes por semana na empresa. Durante a confraternização de fim de ano, que aconteceu na semana passada, ele teria brigado com alguns colegas, por motivo que ainda será investigado.

O caso é investigado e imagens de câmeras de segurança devem ajudar. A suspeita é de ataque após demissão ou feminicídio.