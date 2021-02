Após denúncia, equipe jurídica de Lumena diz que não vê crime em falas da sister

Depois que um inquérito foi instaurado para apurar uma denúncia de intolerância religiosa que teria sido cometida por Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena Aleluia, participantes do Big Brother Brasil 21, a equipe de Lumena divulgou um posicionamento negando qualquer atitude criminosa da sister.

"É importante esclarecer que os atos cometidos pela participante Lumena não se enquadram em qualquer atitude criminosa nem se assemelham a atos discriminatórios, de modo que as acusações formalizadas, ao que parece, visam somente ferir sua imagem, por motivos torpes, egoísticos e claramente para benefício próprio daqueles que a acusam, se valendo da sua posição de figura pública", diz, em nota, a assessoria e consultoria jurídica da psicóloga e dj baiana.

A equipe de Lumena afirma que os comentários que estão sendo criticados nem mesmo teriam sido ditos por ela - que, portanto, não poderia responder pelos atos de outras pessoas simplesmente por estar presente no momento.

Os advogados ainda dizem que já estão adotando as medidas judiciais necessárias. Para eles, o diálogo se referia a uma brincadeira da qual Lumena foi vítima, uma vez que teriam zombado de seu sotaque. Segundo os advogados, Lumena é adepta do candomblé e foi iniciada na religião há um ano.

"Por fim, esclarecemos que toda e qualquer acusação infundada e inverídica poderá ensejar nas implicações legais cabíveis, bem como em crimes contra a honra e em ofensa aos direitos da personalidade".

Entenda o caso

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou inquérito para apurar a denúncia de intolerância religiosa contra Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena, do BBB21. O deputado estadual Átila Nunes (MDB-RJ) foi quem fez a denúncia.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio diz que imagens do reality show da Globo serão solicitadas para análise no inquérito.

Na cena questionada, os participantes estavam relembrando uma conversa que Lumena teve com Lucas Penteado, que desistiu do reality no último domingo. Nego Di começa a imitar o brother. "Eu xangôzei", diz, fazendo trocadilho com o orixá Xangô. "Cheguei a xangôzar no quarto, vei. Ave maria", acrecentou. Todos riram e o tom de ironia permeou a conversa.

Karol diz: "Você falando é muito engraçado. 'Eu chamei Xangô, véi", diz, imitando o jeito de falar de Lumena. “Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando”, diz a baiana, fazendo referência a Lucas.

A cena gerou críticas nas redes sociais. Lumena, que é de religiosa de matriz africana, participou da brincadeira e foi criticada. “Eu desejo que Xangô de a resposta certa a cada um deles, me admira Lumena, uma mulher de candomblé iniciada pra Oxossi compactuar com isso!”, escreveu um internauta. "Eu não quero nem imaginar o que vai sentir Lumena quando Xangô decidir cobrar ela por tudo isso. O machado é pesado amiga... Não vai ser fácil não", comentou outro.

Mãe de santo se pronuncia

A mãe de santo do terreiro frequentado pela baiana Lumena se pronunciou falando das posturas e comentários da psicóloga dentro da casa.

Em um longo texto, Etemy Ogorensi Aline, sacerdotisa do Terreiro Roça do Vagedo, diz que Lumena tem apenas um ano de iniciação no candomblé, e que tem muito a aprender. Ela destacou que Lumena foi vítima de episódios de racismo no passado e que vivia um processo de mudança no terreiro.

“Quando chegou em nossa casa, já sofria ataques racistas, logo já veio com muitas marcas, marcas essa que após sua feitura estamos desconstruindo".

Segundo Etemy, como mãe de santo, ela precisa ter paciência com a filha. Ela ressalta que discorda da atitude de Lumena, mas que não deixará de apoiar a baiana.

“Eu não concordo com (o) que ela falou ontem, eu assisti, mas por uma questão de ética como mãe de Santo eu não posso virar as costas para um filho, eu só posso torcer para que ela saia, e que eu possa mostrar a ela tudo que ela cometeu de erro”.