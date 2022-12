Após determinação da Justiça, Carla Zambelli entrega arma para Polícia

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entregou a sua arma para a Polícia Federal após determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A entrega ocorreu através de um familiar, na terça-feira (27), em São Paulo, de acordo com o g1.

Na última terça-feira (20), o ministro determina que se a deputada não entregasse voluntariamente a arma em 48 horas, deveria ser expedido um mandado de busca e apreensão da sua pistola e munições.

A decisão vem acatando pedindo da Procuradoria-Geral da República. Um procedimento avalia a conduta da parlamentar, que na véspera do segundo turno eleitoral sacou uma arma e perseguiu um homem após desentendimento em São Paulo.

Há apuração sobre porte ilegal de arma de fogo e uso ostensivo de armamento.

Para Gilmar Mendes, diante do que se sabe até agora, há indícios de que Zambelli usou a arma "para além dos limites da autorização de legítima defesa".

O ministro ainda cita que também foi levado em conta manifestações subsequentes de Zambelli nas redes sociais, com ataques às instituições democráticas e "instigando práticas em descompasso com as premissas do Estado Democrático de Direito".

Caso

A deputada federal reeleita e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro Carla Zambelli (PL-SP) foi filmada apontado uma arma contra um homem no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio Lima com a Lorena, na capital paulista. Em imagens que circulam na internet a deputada atravessa a rua com a arma em mão e entra em um bar atrás de um homem que fugia dela. Em seguida, ainda com a arma apontada, ela é tranquilizada por outro homem.

No instagram, Zambelli declarou que reagiu a uma agressão. "Me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um homem negro para vir para cima de mim, eram vários", disse. Segundo a deputada, ela sacou a arma após um de seus agressores ter tentado fugir dela enquanto ela esperava a polícia para "dar flagrante" no agressor.