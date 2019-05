Após dez anos, Salvador Praia Hotel começa a ser demolido

Depois de dez anos fechado, o antigo Salvador Praia Hotel começou a ser demolido nesta segunda-feira (13). O prédio onde funcionava o hotel, que fica na Avenida Oceânica, em Ondina, estava sem funcionar desde março de 2009, quando a empresa que administrava o empreendimento encerrou as atividades, demitindo 120 funcionários.

A demolição, que deve durar até seis meses, teve início em uma solenidade com a presença do prefeito ACM Neto. No evento, foi anunciado o novo empreendimento que será erguido no local pela construtora Moura Dubeux: dois condomínios - um com duas torres, outro com uma.

De acordo com a prefeitura, a administração municipal já vinha negociando com a empresa um novo projeto para o local há um ano. O novo empreendimento envolve contrapartidas para o município, algumas já previstas no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da cidade e outras demandadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Ao todo, as contrapartidas, somadas, chegam a R$ 2,8 milhões. Entre elas, está a cobrança da outorga onerosa proveniente do aumento do potencial construtivo e pela área de construção.

"Não é comum toda a prefeitura se mobilizar para a apresentação de um projeto privado. Mas estamos aqui exatamente pelo simbolismo que esse investimento tem, pelo impacto que tem em nossa capital", explicou o prefeito ACM Neto.

Além disso, como se trata de um terreno de 12 mil m² na Orla, a construtora deve garantir uma cota de solidariedade de 5% da área construída. Esse percentual, que equivale a R$ 1 milhão, pode ser doada em habitação de interesse social ou paga ao município no valor venal do terreno.

A expectativa é de que novo empreendimento chegue a gerar até 350 empregos diretos apenas durante as obras de construção. O projeto faz parte do eixo Negócios do programa Salvador 360, que envolve justamente ações estimuladas pela prefeitura junto à iniciativa privada.

"Salvador vem passando por uma grande transformação e a Moura Dubeux vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse caso específico, teremos a oportunidade de contribuir com a grande requalificação que a prefeitura vem fazendo na Orla", afirmou um dos acionistas da empresa, Gustavo Dubeux.