Após discutir com torcedores, volante Lucas Araújo é afastado pelo Bahia

O volante Lucas Araújo não vai mais vestir a camisa do Bahia. Apesar de ter contrato com o tricolor até o final de 2023, o jogador foi afastado do elenco do Esquadrão e não será relacionado pelo técnico Guto Ferreira para as partidas da equipe ao longo da temporada.

O afastamento do volante foi confirmado pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante reunião com o Conselho Deliberativo, na noite desta sexta-feira (28). De acordo com Bellintani, a decisão foi tomada após o jogador discutir com torcedores durante o empate do Esquadrão com o Unirb, pelo Campeonato Baiano.

"A gente fez o que achamos que deveríamos fazer. A atitude dele não foi correta, não concordamos com isso e depois disso ele não voltou a ser relacionado para os jogos do clube. O que eu não posso fazer é chegar no vestiário e demitir o jogador, ou xingar, porque o clube responde por isso", iniciou Bellintani.

"No dia que alguém der a sugestão de que o presidente tem que ir no vestiário e demitir o jogador, ele tem que entender que há um contrato a ser cumprido, o que ele fez não é motivo para justa causa, e demitir ou xingar o jogador no vestiário daria prejuízo ao clube e eu não faria isso. Mas a gente fez o que achamos que deveríamos fazer que é ele não dar sequência como jogador do clube e agora está treinando normalmente, sendo bem tratado pelo clube, no limite da nossa obrigação com o vínculo de trabalho que temos, mas parou por ali e entendemos que esse é o tipo de postura que temos que ter", completou.

Lucas Araújo se desentendeu com torcedores durante a partida contra o Unirb, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, ele perdeu pênalti aos 51 minutos do segundo tempo, mas no rebote fez o gol que deu o empate ao Esquadrão.

Na comemoração, ele discutiu com alguns tricolores que estavam nas arquibancadas. No outro dia, Lucas emitiu nota nas suas redes sociais pedindo desculpas pelo episódio.