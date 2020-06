Após disputar herança de Gugu, Salvático não quer dividir bens com verdadeiro marido

Nos últimos meses, Thiago Salvático virou notícia após entrar na Justiça pedindo parte da herança de Gugu Liberato, com quem afirma ter tido relacionamento estável. Entretanto, segundo o colunista Leo Dias, Thiago era casado e o verdadeiro marido, ao saber que havia sido traído com o apresentador, se separou do chef de cozinha.

Agora a situação se inverteu. Thiago se recusa a dividir os bens que conquistou durante o casamento com o marido. No caso de Gugu, o chef já desistiu de disputar a herança.

Verdadeiro marido

Guilherme Stangherlin, verdadeiro marido de Thiago, contratou uma advogada que ingressou com uma ação de reconhecimento e dissolução com partilha de bens contra seu ex-companheiro Thiago. Em contato com o colunista, a defensora Jeziane Pereira explicou a ação.

“Durante a união estável, quando o casal de forma onerosa adquire bens, mesmo que esses bens estejam apenas em nome de um dos companheiros, e um deles decide pôr fim à união, é necessário que haja um reconhecimento e uma dissolução com a devida partilha, podendo ser feita de forma administrativa/amigável ou judicial/litigiosa", começou.

"Tentamos de inúmeras formas resolver essa questão com o ex companheiro do meu cliente amigavelmente, uma vez que meu cliente não queria nenhum tipo de exposição, porém, esse não foi o desejo de Thiago, passando a ignorar todas as nossas tentativas", disse.

"A união do casal perdurou por quase cinco anos, período esse que onerosamente o casal adquiriu bens móveis e imóveis. Portanto, não restou outra opção ao meu cliente a não ser ingressar judicialmente a fim de resolver essa questão. O término da união se deu no dia 23 de maio, quando meu cliente decidiu sair da casa do casal na Alemanha”, concluiu.