Após dois anos de relacionamento, namoradas descobrem que podem ser irmãs

Um casal de namoradas do Canadá descobriu que elas podem ser meia-irmãs. A dúvida surgiu quando as duas descobriram que um mesmo homem teve relacionamento com as mães das duas. Carley e Mercedes namoram há dois anos e contaram a história no TikTok, segundo o New York Post.

Com bom humor, elas perguntam aos seguidores se devem fazer um teste de DNA para acabar com qualquer dúvida.

"Quando você descobre, depois de dois anos de namoro, que suas mães dormiram com o mesmo cara. Devemos fazer um teste de DNA?", perguntam. "Se formos realmente parentes, é errado ficarmos juntas?".

Nos comentários, muitos seguidores apontam que acham as duas parecidas. "Isso pode explicar porque vocês parecem irmãs", diz um deles.

Por enquanto, elas não fizeram o teste, mas dizem que ele deve ser feito no futuro.