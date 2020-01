Após drama, mãe de Abner grava live:'Graças a Deus tivemos um final feliz'

Um dia depois do filho ter sido encontrado, Elionai Pinheiro, mãe do influencer baiano Abner Pinheiro, gravou um vídeo live no Instagram, às 19h desta segunda-feira (6), para agradecer às correntes de oração pela família. No fim da semana passada, parentes do influencer levantaram uma campanha online após ele ter desaparecido no dia seguinte ao Réveillon. Abner teve uma discussão com a ex-namorada, a também influencer Sthefane Matos, e sumiu, voltando três dias depois.

A princípio, Elionai havia dito que a família ficaria 48h fora das redes sociais, mas resolveu interromper o período de silêncio para contar o que viveu, tirar dúvidas de seguidores e agradecer.

“Resolvi fazer essa live para agradecer olho no olho, vocês sabem o quanto a tia preza pela verdade. Eu tenho problema de saúde, faço tratamento de hipertireoidismo e toda vez que sofro uma emoção, tenho problemas. Graças a Deus tivemos um final feliz, então eu me senti na obrigação de dizer muito obrigada a quem estava orando pela família Pinheiro”, iniciou.

Mãe do influencer passou mal durante os dias em que filho esteve desaparecido (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, ela deu boas-vindas aos novos seguidores que passaram a acompanhá-la depois do drama. De acordo com a ferramenta Social Blade, a mãe de Abner saltou de 600 mil para mais de 900 mil seguidores na tarde desta segunda. “Aqui tem milhares de mães que se uniram em uma corrente de oração. Tia vai voltar e vamos gravar stories matinais. A vida é assim: a gente cai ali, levanta aqui. Enquanto há vida há esperança”, disse.

A mãe do influencer finalizou o vídeo dizendo que gravaria uma live melhor e mais demorada no decorrer da semana. Minutos depois, ela ainda postou na ferramenta Stories uma foto com a ex-namorada do filho com a legenda “filha do coração”, afastando os rumores de que teriam se desentendido após a briga entre Sthefane e Abner.