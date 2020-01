Após engravidar adolescente de 13, menino de 10 anos vai ser pai

Uma criança de 10 anos vive a expectativa de ser pai após engravidar uma adolescente de 13 na região de Krasnoyarsk (Sibéria, Rússia). Segundo a imprensa local, o menino e a garota estudam em escolas diferentes, mas são amigos desde os primeiros anos da infância. Nas redes sociais, os dois são descritos como "casados".

Com apoio dos pais, a adolescente vai seguir com a gravidez. A escola também se manifestou em apoio à jovem gestante. A polícia está investigando as circunstâncias da gravidez.

Entretanto, a possível gravidez pode ser parte de uma farsa. A suspeita foi levantada pela pediatra Nikolai Skorobogatov, que levantou dúvidas sobre o menino ser o pai.

"Teoricamente, é possível. Não sei nada sobre esse caso em particular, mas sinto que o menino possa estar sendo culpado enquanto um outro engravidou a adolescente. Esse caso é facilmente resolvido com um exame", afirmou ele à emissora KRSK.

A história lembra a do menino Alfie Patten, que em 2009, foi anunciado como o "pai" mais jovem do Reino Unido, aos 12 anos. A história promoveu um debate moral no país. O então líder conservador, David Cameron, chegou a atacar a "modernidade britânica". Exame de DNA, entretanto, mostrou que Alfie não era o pai da menina. Anos depois, o britânico foi preso.