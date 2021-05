Após entraves, minuta de acordo entre rodoviários e CSN é assinada

A minuta do acordo trabalhista dos rodoviários que eram do Consórcio Salvador Norte (CSN) foi assinada na madrugada desta sexta-feira (14) com a empresa. Foram horas de negociação. Nas últimas semanas, a categoria chegou a fazer protesto e impediu a circulação dos ônibus.

A assinatura aconteceu na sede da prefeitura, com a presença do prefeito Bruno Reis. "Desde terça-feira estamos em longas reuniões na Prefeitura de Salvador para fechar o texto final, revisar e assinar o acordo. Olhamos ponto a ponto para que os companheiros não caíssem em nenhuma armadilha", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, um post no Instagram.

O prefeito Bruno Reis também comentou o assunto durante a entrega de obras no bairro de Pau da Lima, na manhã desta sexta. Ele contou que a CSN tinha direito a um crédito que ainda não havia sido liberado, e que o dinheiro será usado para honrar as despesas trabalhistas da empresa.

“A CSN tinha direito a um crédito do período em que eles estavam operando a empresa, por conta da pandemia, ou seja, de março até 22 de junho, que foi quando a prefeitura assumiu a gestão da empresa. Esse mesmo crédito foi concedido às outras duas bacias, a Ótima e a Plataforma, com os mesmos critérios de cálculo e descontos”, contou.

O que ficou acertado no acordo é que o crédito será usado exclusivamente para indenizar dos 1.118 trabalhadores da CSN que não foram contratados pelo município. Aqueles que ainda não conseguiram sacar o FGTS terão o valor liberado, e até o final do mês de maio vão receber também o seguro desemprego.

A empresa colocou R$ 99 milhões em patrimônio à disposição da Justiça do Trabalho para que possa indenizar também os trabalhadores que foram contratados pela prefeitura. Essas pessoas serão contempladas à medida que os bens da CSN forem sendo vendidos.