Após entrevista polêmica, Anitta deixa de seguir Scooby e Piovani volta a seguir ex

Foto: Reprodução

A repercussão nas redes sociais da entrevista de Pedro Scooby ao blogueiro Leo Dias foi imediata. Pouco tempo depois do surfista falar que Anitta terminou como ele por telefone, a funkeira deixou de segui-lo no Instagram. Já a ex-esposa do galã, Luana Piovani, voltou a seguir Scooby.

Além de deixar de segui-lo, Anitta apagou algumas fotos com Scooby de sua rede social. Na entrevista, Scooby revelou que a cantora deu fim ao relacionamento por telefone, dizendo que precisava de um tempo. "Eu respeito. As pessoas têm os seus motivos. Eu não debati."

Ele ainda ainda fez um balanço e assumiu que tentou, na relação com Anitta, corrigir erros que cometeu no passado com a ex-mulher, Luana Piovani. E disse que, talvez por ter se dedicado tanto ao relacionamento – sem saber dizer não à cantora-, o término tenha sido inevitável. "Eu me doei muito, fui muito intenso, muito verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, muito atencioso", avalia. "Nunca disse não.".

Solteiro há poucas semanas, ele admitiu que sofreu, teve noites sem dormir e perdeu a fome, mas que buscou onde ele menos esperava – na ex-mulher que tanto o criticou – um "sacode" para voltar a ser o Pedro Scooby que os amigos conhecem.