Após erro em lista de aprovados, jovem que raspou a cabeça para comemorar perde vaga

Gabriel Zimermann, de 20 anos, luta há quatro anos para passar em uma faculdade de medicina. Ao abrir a lista de aprovados no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nesta terça-feira (31), viu a notícia que tanto aguardava: aprovado.

A alegria tomou conta do jovem, que contou a novidade para todos os amigos e familiares. Como manda a tradição, também raspou a cabeça para ser um calouro de respeito. Só que a euforia durou apenas um dia e deu lugar à decepção.

A UFPR emitiu um comunicado que houve uma falha na publicação na lista de aprovados. Ao reabrir a relação, Gabriel não encontrou seu nome.

"Abri e reabri umas cinco vezes [a lista] para ter certeza. Não conseguia acreditar. Não sabia nem o que pensar. [...] Foi a noite inteira sem conseguir dormir, fiquei muito triste mesmo", desabafou, em entrevista ao G1.

"Eu fico bem decepcionado mesmo. É... porque a gente não sabe muito o que pensar. Só espero que de alguma maneira o Núcleo de Concurso possa encontrar uma solução, dar uma explicação melhor, porque não sou só eu", concluiu.

Por meio de nota, a UFPR se defendeu, afirmando que a retificação ocorreu por conta de uma "falha ocorrida no processamento dos resultados, que fez com que deixassem de ser computados os ajustes nas notas de produção de texto decorrentes de recursos".

A instituição disse ainda que, no momento em que o erro foi constatado, as etapas seguintes do processo seletivo foram interrompidas.

Por fim, a instituição informou que "já determinou a instalação de comissão de sindicância para apurar os fatos e eventuais responsabilidades".