Após escapar do Z4, elenco do Vitória ganha cinco dias de folga

O Dia da Consciência Negra não é feriado em Salvador, mas os jogadores do Vitória ganharam uma folga nesta quarta-feira (20), quando o assassinato de Zumbi dos Palmares completa 324 anos. E que folga boa: após vencer o Operário por 2x1, fora de casa, e se garantir na Série B de 2020, o grupo está liberado até a próxima segunda-feira (25), pela manhã.

A delegação do Vitória desembarcou em Salvador no início da tarde desta terça. No aeroporto, os atletas atenderam à torcida, que pediu fotos e um registro de alguns jogadores como Thiago Carleto.

O Vitória ainda tem um jogo para fazer na Série B, mas o fará apenas para cumprir tabela, conforme adiantou o lateral Thiago Carleto após o último jogo contra o Operário.

"Ainda tem uma rodada, mas Geninho deve dar rodagem para quem precisa", indicou o camisa 50.

O jogo contra o Coritiba acontece só no dia 30 de novembro, dentro do Barradão. Mesmo que deseje utilizar os titulares, Geninho não terá todos os seus atletas à disposição. Isso porque os volantes Léo Gomes e Lucas Cândido receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. No setor, o técnico já não contava com Rodrigo Andrade, lesionado.