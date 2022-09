Após esgotar ingressos em 30 minutos, Maria Bethânia anuncia novo show em Salvador

Não precisa mais lamentar. Se você foi uma das pessoas que passaram o dia resmungando porque não conseguiu comprar ingresso para o show de Maria Bethânia em Salvador, uma excelente notícia: a cantora anunciou que vai fazer um show extra na cidade.

O anúncio foi feito nas redes sociais da própria cantora, após o sucesso de vendas do que seria o único show previsto para acontecer na cidade.

"Vamos abrir uma data extra em Salvador! Aguardem! Logo informaremos a nova data e o início das vendas. O público pediu e terá! Bom domingo", diz a publicação desde domingo (25), no Instagram.

Os ingressos colocados à venda no sábado (24) esgotaram em menos de trinta minutos.

O primeiro show da cantora será no dia 7 de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Já as datas de venda dos ingressos e da nova apresentação ainda não foram informadas.

A produção da artista não divulgou se os ingressos para o segundo show terão o mesmo preço, com camarote e pista variando entre R$120 e R$480.

O show “Sucessos” traz canções que marcaram a carreira de Bethânia, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas em sua voz.

No repertório do show, estão: Adelino Moreira (Negue) Paulo Vanzolini (Volta por cima), Caetano Veloso (Reconvexo), Chico Buarque (Olhos nos olhos), Chico César (Estado de Poesia), Belchior (Galos noites e quintais), Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini (Está escrito).