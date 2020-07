Após fala do governador, Leo Prates diz que Salvador superou 50% de cobertura da atenção básica

O secretário municipal da Saúde de Salvador, Leo Prates, afirmou, neste sábado (4), que a cobertura da atenção básica na cidade já passa de 50%. A afirmação de Leo, foi após o governador Rui Costa declarar, em uma live, que qualquer governo que pretenda melhorar a saúde pública na capital tem que colocar como meta ultrapassar 50% de cobertura.



Neste sábado, em uma live, o governador disse que Salvador ainda é uma cidade com baixa atenção básica.



“Qualquer governo que se pretenda melhorar a saúde pública de Salvador tem que colocar, como meta, ultrapassar 50% de cobertura. Eu diria que praticamente quase todas as cidades da Bahia já ultrapassaram a marca dos 50% de cobertura. Exceto Salvador, a média está acima de 60% no estado”, disse Rui.



No entanto, segundo Prates, Salvador teria, hoje, 50,27%, pelos dados do Ministério da Saúde.



“O governador Rui Costa hoje falou que Salvador tem uma cobertura abaixo dos 50% . Respondo com dados do Ministério da Saúde e da Sesab (Secretaria da Saúde do Estado). Lembrando que encontramos com 18%. Salvador surpreendeu o governador e já ultrapassou a meta estipulada por ele, de 50% de cobertura da atenção básica”, afirmou Prates.



Em nota, o secretário informou que, ao longo dos últimos anos, a prefeitura fez investimentos na área e conseguiu praticamente triplicar a cobertura da atenção básica durante a gestão do prefeito ACM Neto. Prates destacou a contratação de equipes para atuar na rede e a qualificação das unidades de saúde. A meta é chegar a 60% de cobertura até o final do ano.