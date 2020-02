Após homenagem na Sapucaí, Ganhadeiras se apresentam em Itapuã

As Ganhadeiras de Itapuã são atração desta segunda-feira (24) do Carnaval nos Bairros. O grupo musical, que foi homenageado na noite deste domingo (23) como samba-enredo da escola de samba Unidos do Viradouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, se apresenta no palco montado na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã, onde há outras sete atrações, a partir das 17h.

Para Maria de Xindó, uma das matriarcas do grupo musical, foi uma verdadeira emoção ouvir o samba-enredo sendo entoado por um número tão grande de pessoas de outro estado. “Quando vi o pessoal todo cantando o refrão ‘Ensaboa’, e ensaboar roupa foi a minha vida, foi demais. E a emoção não é só minha, mas de todas as mulheres que viveram isso que eu vivi, ganhando seu trocado honestamente. As baianas de acarajé, as costureiras, as bordadeiras, as rendeiras, todas elas sendo representadas”, disse ela.

A cantora e dançarina Verônica Raquel comentou sobre o desfile no Rio de Janeiro, mas fez questão de reforçar a importância da apresentação no bairro onde começou a história do grupo. “Estamos em êxtase. Foi lindo ver a as vozes das nossas ancestrais ecoaram na Sapucaí. Hoje, vamos nos apresentar em nossa casa, com um belíssimo show para nossa comunidade. Vamos mais uma vez recontar um pouco da nossa história através da música e o melhor, em nosso bairro”, disse.

Além das Ganhadeiras, o Carnaval de Itapuã recebe nesta segunda-feira a cantora Cristiane Cardoso, o pagode da La Fúria, a Vitrola Baiana, Paulinho Boca de Cantor, Isaque Gomes e Rosa Baiana.

