Após iguaria viralizar na Copa, restaurante de Feira lança picanha com ouro

Além do futebol, a Copa do Mundo no Catar ficou marcada pela carne folheada a ouro, consumida por alguns jogadores da Seleção Brasileira durante estadia no país árabe. Pegando carona no sucesso do prato, um restaurante de Feira de Santana, na Bahia, incluiu uma picanha de ouro em seu cardápio.

O prato foi "importado" pelo empresário Matheus do Nascimento Silva, dono o Restaurante Villa. Segundo o Acorda Cidade, a carne dourada é a mais pedida desde que foi lançada, há duas semanas.

“Eu sempre achei exótico e interessante a inserção do ouro na culinária, tanto que desde a abertura do Villa, em novembro de 2020, temos a cachaça com ouro, e durante a Copa a carne com ouro ficou ainda mais evidenciada. Diante disso, trouxemos essa novidade do espetinho de picanha com ouro. É uma fatia de picanha especial e no final a gente dá aquele toque com a folha de ouro”, revelou Matheus Silva ao site.

A picanha de ouro é o corte tradicional, porém coberto com uma folha de ouro em cima da carne.