Após incêndio em colônia de gatos, prefeitura faz ações para minimizar impactos

Após o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (4) na Colônia de gatos de Piatã, agentes da Prefeitura de Salvador, sob a coordenação da Diretoria de Bem-Estar e Proteção Animal (Dipa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizaram ações para minimizar os impactos.



Agentes da Dipa e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estiveram no local para auxiliar os protetores de animais e voluntários no resgate dos felinos, incluindo a articulação da oferta de rações e medicamentos para amenizar os danos sofridos pelos gatos.



O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). A Guarda Civil Municipal e a Companhia de Polícia Militar Ambiental foram acionadas para reforçar o monitoramento ostensivo do espaço. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para avaliação do cenário e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizou a limpeza da região.



De acordo com a Dipa, nos últimos meses, o órgão tem intensificado o trabalho de combate ao abandono de animais na colônia de gatos em Piatã com a realização de ações educativas, mutirão de castração para evitar o aumento da população de bichos em situação de rua e campanhas de adoção responsável. A Prefeitura ainda destacou que a situação no local continuará a ser acompanhada para garantir o bem-estar dos animais.

(Divulgação/Secom)