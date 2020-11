Após irmã apagar vela da caçula, família compartilha vídeo com desfecho da confusão

Após o vídeo de uma briga entre duas irmãs, durante o aniversário da mais nova, dar o que falar nas redes sociais em outubro, em Pato Branco, no Paraná, a família das pequenas Maria Antônia, de 6 anos, e Maria Eduarda, de 3, publicou neste domingo (8) um novo vídeo com o real desfecho da história, ainda no dia da festa. Na nova publicação, Maria Eduarda aparece finalmente assoprando a vela.

Antes disso, porém, a pequena ainda foi afastada pela mãe por chegar muito perto do fogo da vela. Assista ao momento.

A cena que viralizou nas redes sociais aconteceu depois que a mais velha, Maria Antônia - com ciúmes do aniversário da irmã - assoprou a vela do bolo da pequena Maria Eduarda, que irritada, puxou o cabelo da outra.

Maria Eduarda comemorava seus 3 anos de idade, rodeada por amigos, no dia 18 de outubro, feliz por completar mais um ano de vida e ansiosa pelo grande momento: apagar as velas e ganhar muitos aplausos. Porém, a irmã, Maria Antônia, de seis anos, se intrometeu e assoprou primeiro.

Indignada, ela olhou para a irmã, que olhou de volta com uma cara de deboche. Pronto… bastou para que Maria Eduarda perdesse a paciência e partisse pra cima, com direito a puxões de cabelo e tudo mais. O vídeo termina, então, com dois opostos: de um lado uma menina inconsolável e do outro, uma com um sorriso debochado, estampado em no rosto.

A situação ganhou o a internet no começo da noite, quando o vídeo foi publicado. Imediatamente, internautas do Brasil inteiro começaram a dar a a opinião sobre a cena, que rendeu muitos memes. Confira o vídeo:

A tia das meninas, Gabriela Aureluk, que também é madrinha delas, foi quem postou o vídeo na internet, sem imaginar a repercussão. Ela contou ao site Hugo Gloss que a publicação aconteceu inicialmente no seu Instagram, fechado, mas uma amiga sugeriu que ela desbloqueasse para todos assistirem. Rapidamente o vídeo se espalhou.

A madrinha garantiu que as duas meninas têm uma relação normal de irmãs - momentos de amor e cuidado dão lugar a brigas. A mais velha acabou não lidando bem ao ver todas as atenções voltadas pra caçula. "Como era aniversário da mais nova, a mais velha estava com ciúmes, é normal. Elas se dão super bem, não ficam longe uma da outra. Só que ontem, durante a festa, os presentes eram pra pequena, os abraços eram pra pequena, ela ficou de lado, então isso começou a gerar um ciúme", explica.

A madrinha disse que sempre tira muitas fotos e vídeos durante o aniversário das pequenas. "Aí eu comecei a filmar os parabéns, e a Maria Antônia estava ali do lado, com uma cara fechada, braba, porque ela não queria estar cantando os parabéns pra irmã, e a Maria Eduarda feliz da vida que o aniversário era dela e a atenção era pra ela", conta.

(Foto: Reprodução)

Na hora da velinha, diz, "deu no que deu". "A Maria Antônia assoprou, e ela é debochada, sempre foi desde criança. Então, ela olhou pra irmã dela meio que 'eu assoprei, né'. Aí a Maria Eduarda se revoltou e desceu o cacete na irmã dela", conta.

Apesar de tudo, a situação foi resolvida rapidamente, diz. Maria Antônia foi pra dentro chorar, envergonhada com tudo, e Maria Eduarda assoprou outra vela. Depois, as duas fizeram as pazes. "É aquela relação de irmãs. Uma hora estão se estapeando, outra hora estão se abraçando".

A família ficou um pouco assustada com a repercussão, mas as meninas hoje somam quase 300 mil seguidores no Instagram (@asmariasdepb) e já fizeram publicidades para grandes marcas, como Outback.