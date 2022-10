Após lamber arma, empresário é preso por ameaçar morador com faca

Depois que apareceu em vídeos lambendo armas dentro de um carro no Centro de São Paulo, o empresário José Sabatini foi preso na noite da última terça-feira (4), na cidade de Artur Nogueira (SP).

A prisão, no entanto, não tem relação com as armas. O motivo é referente a um processo ao qual José Sabatini estava respondendo por ameaça. De acordo com o G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência, realizado em 28 de setembro, o morador contou que teria sido ameaçado com uma faca pelo empresário.

O pai do morador também recebeu ameaças de José e, após investigações, policiais militares cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Jardim Resek.

Armas

O caso está sendo apurado pelo 3º Distrito Policial (DP), Campos Elíseos. José publicou vídeos nas redes sociais lambendo e mostrando armas dentro de um veículo em uma rua no Centro de São Paulo, próximo a sede da Polícia Civil.

No dia 28 de setembro, a PC apreendeu uma espingarda e um revólver do empresário. Ele é investigado por porte ilegal de arma de fogo e incitação ao crime.

José também já foi investigado por aparecer em um vídeo ameaçando o ex-presidente Lula (PT). O candidato à Presidência moveu um processo civil por injúria, que entrou com uma ação de indenização por dano moral.