Após levar unfollow, Manu Gavassi comenta sobre briga entre Tiago Leifert e Ícaro SIlva

A treta envolvendo Tiago Leifert e Ícaro Silva acabou envolvendo muitos artistas que demonstraram apoio a algum dos lados. Manu Gavassi foi dessas pessoas envolvidas na briga e comentou sobre o assunto em seu Stories nesta quinta-feira (23).

A cantora levou um unfollow de Leifert após curtir a publicação de resposta de Ícaro ao apresentador - o tema da discussão foi o Big Brother Brasil.

"Vamos lá fazer algo que faz tempo que eu não faço e já perdi até o jeito que é 'me justificar a respeito de algo que eu não deveria porque não é para tanto'. Eu amo o BBB. Sempre deixei claro esse amor e gratidão. Amo Ícaro. Ele participou do mais grandioso projeto da minha vida, que foi meu álbum visual. Amo o Tiago. Já tivemos conversas incríveis de admiração e respeito e nenhum unfollow vai me fazer amar menos porque não é assim que eu funciono", começou Manu.

"E odeio linchamentos virtuais. (Por qualquer coisa que não seja um crime). Então quando curto um post (não acredito que estou fazendo uma justificativa de curtida porque vai contra tudo que acredito, mas vamos embora) de um amigo querido que percebeu que se posicionou de maneira um tanto quanto exagerada a respeito de um programa de TV, mas que se dá o tempo de explicar de onde vem essa frustração e contar um pouco de sua trajetória, sua vivência, suas dores, eu sempre vou mandar amor", continuou.

"E não, isso não diminui o meu carinho nem ao BBB e nem ao Tiago. E quando um simples like faz meu nome estar nessa briga midiática que foi tirada de proporção, eu lembro porque é tão mais fácil para mim me esconder das redes sociais e ficar no meu cantinho. Sendo militante porque não consigo evitar, desculpa a fada sensata aqui: me entristece porque não vejo essa comoção para opiniões misóginas, racistas, homofóbicas ou qualquer outra pauta que realmente vão ferir pessoas", declarou.

"E agora se a militância não diz nada pra você tenho aqui outro argumento: Não vejo essa comoção pra nenhuma notícia do bom trabalho que tanto o Ícaro, quanto o Tiago, eu, Thelminha, Bubú, Grazi e basicamente toda a classe artística, fazemos. Mas vejo essa comoção por conta de uma opinião um tanto quanto exagerada (E de novo pra ficar claro, que não concordo) a respeito de um programa de TV. As coisas estão muito fora de proporção. Ou sempre estiveram e eu que sou inocente demais. Mas sou otimista e sigo aqui no amor e na arte. (Esse final ficou brega, mas é real). Beijos, da sua eterna e com muito orgulho, ex-BBB", concluiu.

Leifert vs Ícaro

O apresentador Tiago Leifert usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para rebater o posicionamento do ator Ícaro Silva sobre sua possível participação na próxima edição do Big Brother Brasil. Ícaro, atualmente no ar em Verdades Secretas 2, havia dito no Twitter que não cogitaria participar de um "entretenimento medíocre" e pediu respeito pela sua trajetória. O tweet foi apagado.

Em resposta, o apresentador que esteve à frente de cinco edições do programa defendeu o reality e disse que não iria tentar mudar a opinião do ator, além de elogiar sua carreira. Mas Tiago fez questão de lembrar que o rapaz bebe da mesma fonte de quem produz e participa do entretimento na emissora em que trabalha. "Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", escreveu Leifert.

Em resposta, já na quarta (22), o ator tratou sobre os ataques do apresentador e insinuou que o jornalista alcançou sucesso por ter 'parente no lugar certo'. Também afirmou que o ex-comandante do reality não se posicionou com a mesma intensidade sobre os casos de racismo e machismo da casa.

"Li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. Imagino que para ter escrito um textão desse (o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava) é porque de fato te atravessei, o que sinceramente me envaidece como artista. Impressionante como tem coisa que passa e outras que interrompem nosso sossego né?", alfinetou Ícaro.