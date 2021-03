Após mal súbito, mulher bate o carro e morre na região do Iguatemi, em Salvador

Uma mulher de 40 anos morreu, após um mal súbito enquanto dirigia, nas imediações do Shopping da Bahia, na região do Iguatemi. A mulher, que não teve a identidade revelada, estava dirigindo, quando se sentiu mal. O veículo que conduzia se chocou com um bloco de concreto. A situação ocorreu por volta das 18h desta quarta (17).



Após a batida leve, populares tentaram fazer contato com a mulher, mas ao perceberem que ela estava desacordada, chamaram o Samu. Equipes do serviço médico tentaram reanimar a mulher, mas sem sucesso. O marido da vítima chegou pouco depois ao local.



De acordo com informações do Samu, passadas ao vivo, no programa Balanço Geral, da Record Bahia, eles foram informados pelo esposo da mulher, que em dezembro de 2020, ela teve covid-19 e desde então, se queixava de falta de ar. Ela não tinha comorbidades.



Ainda segundo informações passadas pelo marido da mulher ao programa, ela era engenheira e se dividia entre Salvador e a cidade de Coração de Maria, no interior do estado. Ela teria visitado obras nesta quarta e na volta para casa, no Cabula, ela sofreu o mal súbito.



Ao ser informado sobre a morte da esposa, o marido da engenheira apareceu inconsolável na transmissão

Por causa do acidente, o trânsito no local ficou congestionado na região do Shopping da Bahia. A Transalvador isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica fará a retirada do corpo, que será levado para o Instituto Médico Legal.