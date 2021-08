Após matéria do CORREIO, modelo baiano consegue apoio e vai viajar para São Paulo

Foram 24h muito intensas para Adilson Silva - que já vivia uma semana bastante agitada. O garoto, que até pouco tempo ajudava a mãe a vender bolos em Cajazeiras e também já trabalhou como ajudante de pedreiro com o pai, conseguiu um passo importante para consolidar ainda mais a sua carreira de modelo e vai viajar para São Paulo. Ele acordou com quatro apoiadores e R$ 175 na vaquinha virtual que abriu com meta de levantar R$ 5 mil para se manter em São Paulo por três meses. E dormiu com a meta batida: após a reportagem do CORREIO sobre o caso, o Shopping Barra decidiu assumir os custos. Adilson vai viajar.

Em entrevista por telefone, Adilson só sabia agradecer e chorar. O repórter não foi muito diferente e, entre lágrimas e tentativas de perguntas, falava que o garoto, de 19 anos, merece. Adilson diz que a moda nunca foi um sonho de infância, como aqueles clássicos de ser médico, astronauta, bombeiro ou jogador de futebol. Foi algo que surgiu com o tempo e ele aprendeu a amar. E querer, querer muito.

Agente do modelo, Pepe Santos conta que o jovem é muito focado. Para além do talento: esforço e dedicação. Fez cursos, colocou as caras, se inscreveu em concursos e é pau para toda obra desde o início de sua carreira, que tem apenas dois anos.

"É uma oportunidade que eu não sei nem mensurar. Estou muito grato, quero dar orgulho a meus pais, a todo mundo que acreditou em mim. Eu já estava muito feliz com as pessoas me ajudando com a rifa que fiz, me deram produtos, compraram os números, já foi muito importante. Ter essa ajuda agora é indescritível", disse o garoto.

Adilson posa para as lentes de Edgar Azevedo durante o Afro Fashion Day 2020 (Foto: Edgar Azevedo)

Na próxima quinta-feira (12), agente e modelo vão até o Shopping Barra assinar um termo e formalizar o apoio, que deve girar em torno de R$ 5 mil. Gerente de marketing do shopping, Karina Brito afirma que apoiar a moda faz parte do DNA do Barra e o estabelecimento tem interesse de ajudar e fomentar talentos de todas as áreas da cadeia produtiva do setor: de modelos a agentes, passando por estilistas, camareiras, maquiadoras e maquiadores.

"Tudo aconteceu de hoje pra hoje. Eu vi essa matéria no CORREIO e fiquei pensando como a gente poderia estar presente na realização do sonho dele. Acreditamos que seja um talento, um talento daqui da Bahia. Todo jovem promissor e com futuro pela frente queremos apoiar e foi esse o caso de Adilson", afirmou.

Em sua curta trajetória, Adilson já foi vencedor do Beleza Black, maior concurso de beleza negra do Norte e Nordeste do país, participou do Fashion Film do Afro Fashion Day em 2020 e acumula trabalhos para marcas baianas de destaque nacional, como Meninos Rei, Dendezeiro, Ateliê mão de Mãe, MB Conceito e, mais recentemente, Gefferson Vila Nova, com o qual fez sua estreia na Casa de Criadores, uma das principais semanas de moda do país. Confira abaixo o Fashion Film do AFD 2020.

Adilson Silva deve ir para São Paulo em outubro. Seu agente, Pepe Santos, afirma que pelo menos três agências estão interessadas no trabalho do jovem, que precisa ir até o Sudeste do país para fazer um tour pelas agências, incrementar o book e tomar uma decisão de onde fica. À priori, seu grande desejo é desfilar na São Paulo Fashion Week, maior semana de moda do Brasil.

Com lágrimas, correria, confiança e talento, todo mundo que conhece Adilson - o filho de dona Joelma Santos e seu Adailton Silva, de Cajazeiras - sabe que é possível que ele realize seus sonhos.