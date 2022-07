Após mobilização na internet, Anitta experimenta comida de chef baiana em Paris

A cantora Anitta conheceu, neste final de semana, o tempero da chef baiana Mariele Góes, dona do restaurante La Bahianaise, em Paris. Em turnê pela Europa, a artista utilizou as redes sociais para pedir indicações de restaurantes brasileiros em Paris. Foi então que a chef Mariele iniciou uma mobilização para que o nome do seu restaurante chegasse a Anitta, que deu certo. Entre os pratos entregues, estavam pudim e pão de queijo.

“Chegou a comida brasileira tão esperada. Ela trouxe toda a comida para a gente, comida brasileira que vamos comer muito aqui. Tem pudim! Muito obrigada a todo mundo que fez chegar 'o arroba' deles para a gente. Vamos comer comida brasileiríssima”, disse Anitta.

O La Bahianaise, comandado pela chef baiana há três anos, fica localizado no Marché Saint-Quentin, no 10⁰ distrito de Paris.

