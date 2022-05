Após morte de caçadores, Força Nacional reforça segurança em terra indígena no Pará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança em apoio à Fundação Nacional do Índio, na Reserva Indígena Parakanã, no Pará.

Os militares vão atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 15 dias, a contar desta terça-feira (3), em articulação com os órgãos de segurança pública do estado.

De acordo com a portaria, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

A Força foi acionada após três caçadores serem encontrados mortos na terra indígena no último sábado (30). Eles estavam desaparecidos desde o dia 24 de abril. Os corpos de William Santos Câmara, José Luiz da Silva Teixeira e Cosmo Ribeiro de Sousa dentro da Terra Indígena Parakanã. Eles estavam enterrados em covas rasas, cobertas por folhas, em uma área de mata fechada.

O Estatuto do Índio, uma lei federal, proíbe a qualquer pessoa estranha às comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como atividade agropecuária ou extrativista dentro dos territórios.

Após as mortes dos caçadores, os indígenas passaram a receber ameaças e acusações.