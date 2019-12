Após morte de Zé de Lessa, polícia baiana faz operação contra facção BDM

Uma megaoperação da polícia baiana e do Maranhão foi deflagrada na manhã desta terça-feira (17) com o objetivo de combater ações criminosas da facção Bonde do Maluco (BDM). A operação acontece duas semanas após a morte de Zé de Lessa, líder e fundador do BDM, que foi morto em confronto com a polícia do Mato Grosso do Sul.

O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) deflagrou a operação que conta com cerca de 450 policiais civis, militares, técnicos e rodoviários federais ocupam áreas nos dois estados.

As equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra a organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, roubos a bancos (entre os ataques está a subtração de R$ 100 milhões em Bacabal, no Maranhão, em novembro de 2018), homicídios, corrupção de menores, entre outras atividades ilícitas.

Em Salvador, os bairros de Pirajá e Parque São Bartolomeu foram priorizados, na Região Metropolitana as ações se concentram no município de Simões Filho e, no interior, na cidade de Conceição do Jacuípe.

Participam do trabalho integrado equipes das polícias Civil (Draco, DIP, COE, DHPP, Depom, Depin, Polinter e DCCP), Militar (Graer, Bope, Choque, Apolo, Águia, Bepe, Cavalaria, Coppa, Beptur, Gemeos, Cipes PI e LN, além dos Batalhões Rodoviário e de Guardas), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Superintendência de Inteligência da SSP, da PRF e da Secretaria de Administração Penitenciária.

Mais informações em instantes