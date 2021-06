Após morte do irmão, apóstolo Valdemiro Santiago vai se vacinar: 'Não que eu confie'

O apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, declarou que vai tomar a vacina contra a covid-19. Aos 57 anos, o religioso perdeu o irmão, bispo Vanderley Santiago, para a doença. O corpo de Vanderley foi sepultado na terça-feira (29) em São Carlos (SP).

"Vou me vacinar, com certeza. Não que eu confie na vacina, só confio em Deus. Até porque eu devo obediência também, não é?", disse ao portal ACidadeON São Carlos, do grupo EPTV.

Valdemiro chegou a vender sementes prometendo a cura do coronavírus no ano passado. Ele gravou vídeo falando dos benefícios de uma planta contra a doença, pedindo "propósito de R$ 1 mil" por ela. O método não tem comprovação científica.

O religioso falou que as pessoas não deviam temer a morte. "Olha, eu digo o seguinte. Fui chamado há 41 anos para preparar pessoas para a morte, ou seja, é até a única certeza que você tem até conhecer a verdade, a palavra. Todo mundo que nasce, se entende por gente, sabe que vai morrer, não é verdade?", disse.

Vanderley chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a covid. Ele passou mal durante um culto e foi encaminhado para a UPA de Santa Felícia, que atende somente pacientes com covid-19. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto esperava ser transferido para uma UTI.