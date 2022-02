Após não fechar com Autuori, Bahia segue em busca de diretor de futebol

Perto de completar três meses sem um diretor de futebol, o Bahia segue no mercado em busca de uma peça para ocupar a função que era exercida por Lucas Drubscky, demitido no dia 10 de dezembro, após o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileirão.

Nos últimos dias, o tricolor ficou perto de fechar com Paulo Autuori. O dirigente havia sido desligado do mesmo cargo no Athletico-PR, mas recusou o convite do Esquadrão e acertou com o Goiás, equipe que disputa a primeira divisão. A negociação foi revelada pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

“Autuori foi um nome que a gente procurou, cerca de 10, 12 dias atrás, no mesmo dia do desligamento dele do Athletico-PR. Vínhamos conversando muito com ele nesses últimos dias, mas infelizmente ele declinou do convite, fez uma outra escolha profissional,”, explicou o presidente.

Sem um nome forte para comandar o futebol, a montagem do elenco do Bahia para a temporada 2022 tem sido conduzida pelo próprio Bellintani, em parceria com o vice-presidente, Vitor Ferraz, o gerente de futebol, João Paulo Sanches, e o técnico Guto Ferreira.

João Paulo, aliás, foi o único nome anunciado pelo Esquadrão para o departamento de futebol na atual temporada. Ele estava no Atlético-GO e ocupou a vaga que era de Júnior Chávare, que também foi demitido um dia após a queda do tricolor para a segundona.

A ausência de um diretor de futebol tem incomodado parte da torcida. Nas redes sociais e durante os jogos, a diretoria do Bahia vem sendo alvo de protestos.

“A partir de ontem (quarta-feira), com esse retorno dele [Autuori], nós voltamos a busca para ocupar esse setor do clube, que neste momento está sendo ocupado por outros profissionais. Assim que possível, que a gente encontrar alguém com convicção, vai chegar para dividir os trabalhos com os outros profissionais”, completou Bellintani.