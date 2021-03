Após negociação frustrada, Bahia desiste da contratação de Rend

A novela envolvendo a possível transferência do volante Guilherme Rend, do Vitória, para o Bahia, ganhou um desfecho. Depois de muita negociação, o tricolor desistiu da contratação e o jogador permanecerá no rubro-negro. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

De acordo com o presidente do Jacuipense, Gegê Magalhães, as conversas com o Bahia foram suspensas e o jogador vai cumprir o contrato de empréstimo que tem com o Vitória até o final da temporada 2021.

Em busca de reforços para o meio-campo, o Bahia demonstrou interesse em contar com Guilherme Rend, de 22 anos, que está no Leão emprestado pelo Jacuipense. O tricolor apresentou proposta de compra por 50% dos direitos do volante, mas a negociação entre as partes se arrastou mais que o esperado.



Enquanto o esquadrão negociava a compra de Rend com o Jacuipense, o volante defendeu o Vitória pela Copa do Nordeste, ficando impedido de atuar pelo tricolor na competição em caso de uma eventual mudança de clube. Além disso, Guilherme Rend foi titular no clássico contra o próprio Bahia na noite desta quarta-feira (17), em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano.



Pesou para o Bahia ainda o fato de ter acertado com outros atletas para a posição. O tricolor já anunciou as contratações dos volantes Pablo e Jonas. Outro que está encaminhado é o Matheus Galdezani, do Coritiba. O jogador já está em Salvador e deve ser oficializado nos próximos dias.



Sem Guilherme Rend, o Bahia muda o foco nas contratações e busca agora novas opções para a defesa. O Esquadrão negocia com o América-MG pelo zagueiro Messias, de 26 anos. O defensor Luiz Otávio, da Chapecoense, é outro que interessa.



Além disso, o clube também busca reforços para o ataque. A ideia do Bahia é anunciar um ou dois atacantes de beirada. O tricolor chegou a tentar a contratação do meia-atacante paraguaio Oscar Ruiz, do Cerro Porteño, mas o time de Assunção não aceitou a oferta.