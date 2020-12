Após nove meses, Vila Criativa do Bonfim reabre nesta sexta-feira (4)

Após nove meses sem atividades, devido a pandemia, a Vila Criativa do Bonfim vai reabrir as portas sexta-feira (4), às 10h30, com a benção do Senhor do Bonfim e com a presença do Padre Edson Menezes, Reitor da Basílica do Senhor do Bonfim. No dia da reabertura, a Vila oferecerá um menu especial para o almoço, com o caruru de Santa Bárbara, comercializado no valor de R$40.

O espaço, localizado em frente a praça da Basílica do Senhor do Bonfim, conta com loja de artesanato e restaurante. Para o retorno, a vila foi repaginada e teve seu espaço reduzido, atendendo os protocolos de segurança e conforto para os clientes. A diretora da Vila Criativa, Simone Reis, conta que o fechamento temporário trouxe sérias dificuldades, já que o local mantinha funcionários fixos e também fazia parceria com diversas comunidades de produção artística do Recôncavo, Baixo Sul e Litoral Norte. “Aproveitamos o momento para repensar os espaços, buscar novas parcerias e aperfeiçoar nossos projetos”, disse Simone.

A vila fica em frente a praça da Basílica do Senhor do Bonfim (Foto: Divulgação)

Uma das mudanças será a integração dos espaços da loja com o restaurante especializado em comida regional, permitindo aos clientes ampliar o lazer nos horários de refeições. Foi mantido, ainda, o Café Literário, com acesso a diversos títulos de livros que contam a história da cultura baiana. “A reabertura acontece justamente na primeira sexta-feira de dezembro, sempre marcada por um grande movimento de visitas à Basílica. Aos poucos, nossa vida vai retomando e precisamos nos preparar para o Verão", avaliou a diretora.

Por conta das restrições com relação ao distanciamento, o restaurante reduziu quantidade de lugares. Os clientes podem fazer reservas pelo telefone (71) 3011-0847. “Também teremos muitas novidades. Uma delas é a parceria com o Sorvete Real, oferecendo maior variedade de sobremesas e frescor neste verão, com um produto genuinamente baiano. A outra, é que nosso mix de artesanato passa a contar com a parceria da ceramista Selma Calheiras, da marca Cores da Terra, que fica em Ibirataia, e a Associação de Oleiros de Maragogipinho”, revela. Simone conta, ainda, que está estudando a reabertura do espaço para apresentações musicais, que ficou marcado por shows de jazz e música regional.

Horário de Funcionamento da Vila Criativa

Terça à quinta, das 11h às 17h

Sexta e Sábado, das 11h às 20h

Domingo, das 7h às 17h, com café da manhã, das 7h às 10h30