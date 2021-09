Após oito meses, meia Índio Ramírez está pronto para voltar no Bahia

O Bahia ganhará um reforço importante nas próximas rodadas. Depois de quase oito meses longe dos gramados, o meia colombiano Índio Ramírez voltou a ficar à disposição.

Recuperado da cirurgia para reconstrução de um ligamento do joelho, Ramírez tem treinado normalmente com o elenco há três semanas e agora só depende do técnico Diego Dabove para ser relacionado para os jogos.

“Ramirez vem da evolução da lesão, foi operado. Está bem, está treinando com o grupo. Está à disposição do técnico”, afirmou Luiz Sapucaia, médico do Bahia. O jogador participou das atividades táticas comandada por Dabove nesta semana.

Existia a expectativa de que o meia fosse relacionado para o confronto com o Ceará, que seria no sábado, dia 2, e acabou adiado devido à não liberação de torcida na Fonte Nova. Com isso, a próxima partida tricolor passa a ser no dia 5, contra o Corinthians, e ele ganha mais tempo de preparação.

O jogador se machucou no dia 3 de fevereiro, na derrota de 1x0 para o Fluminense, pela 34ª rodada do Brasileirão 2020, na Fonte Nova. Quando se lesionou, Ramírez era uma das referências do time e teve grande contribuição na manutenção da equipe na primeira divisão. Ao todo ele soma 11 jogos pelo Bahia, com três gols marcados e uma assistência.

Apesar do colombiano ter se destacado atuando no meio-campo, ele pode também fazer a função pelos lados do ataque, setor que tem sido problemático para o Esquadrão na temporada.

Rossi mais um mês fora

Por sinal, o retorno pode acontecer em um momento delicado para o clube. Além da fase ruim dentro de campo - na zona de rebaixamento e ainda sem vencer no segundo turno -, Diego Dabove e comissão técnica têm sofrido com a perda de atletas.

Fora desde a vitória sobre o Fortaleza, na 19ª rodada, o atacante Rossi continuará desfalcando o time por cerca de mais um mês. Ele teve lesão de grau dois na coxa.

“Teve uma lesão importante, demanda um pouco mais de cuidado, tempo. Imagino que Rossi leve ainda mais uns 30 dias em tratamento. Vamos acompanhar a evolução dele”, disse o médico Luiz Sapucaia.

Já o meia Rodriguinho, que levou uma pancada nas costelas durante a derrota para o Internacional, não enfrentaria o Ceará. Como houve o adiamento, ganha tempo para se recuperar. O mesmo vale para o zagueiro Conti, com desconforto na coxa.