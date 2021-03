Após pai de Ludmilla relatar dificuldades financeiras, mãe da cantora rebate ex

A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira rebateu, nesta quinta (4), as declarações de Luiz Antônio da Silva, seu ex-marido e pai da artista carioca. O homem havia declarado, no começo da semana, que não tinha mais contato com a filha e que passava por dificuldades financeiras.

"Como você mente descaradamente. Você fala que pegou dois anos de cadeia, quando na verdade você foi preso oito vezes, cometendo oito delitos, que foram assaltando em saidinha de banco [com roubo a] gestantes e idosos”, disse Silvana em uma sequência de vídeos do Instagram.

A mãe de Ludmilla contou que conheceu Luiz quando tinha 14 anos. Ela diz que saiu de casa aos 17 para morar com ele, mas que a relação sempre foi muito díficil.

"Quando você foi preso pela segunda vez, que para mim foi a primeira, eu não te abandonei, continuei te visitando. Quando você foi preso a Ludmilla tinha um mês e 13 dias, fiquei te visitando, só que sua conversa era sempre a mesma, que ia sair de lá e ia continuar fazendo as mesmas coisas. Eu era nova, mas já tinha minha cabeça no lugar, meti o pé", disse.

Ainda segundo a mãe da cantora, ela nunca recebeu pensão ou outro tipo de ajuda do ex-marido. Ela disse que Ludmilla sempre ajudou o pai e que até alugou e mobiliou uma quitinete para que ele morasse.

Silvana disse que sua filha decidiu suspender uma ajuda de R$ 1,6 mil mensais há cerca de cinco meses porque ele passou a dizer que estava passando fome e ameaçou divulgar a situação para a imprensa.